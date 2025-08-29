Ермак ответил, давят ли США на Украину относительно территорий

Андрей Ермак и Стив Уиткофф. Фото: Telegram Андрея Ермака

В пятницу, 29 августа, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу со спецпосланником Белого дома Стивом Виткоффим. По результатам переговоров, он заявил, что США не оказывают никакого давления на Украину по территориальным вопросам.

Об этом Ермак сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов.

Ермак о встрече с Уиткоффом

"Я доволен встречей с Виткоффим. Очень важно сразу прекратить все слухи — никто с американской стороны не давит на Украину относительно каких-то территорий", —подчеркнул он.

Ермак также рассказал, что вопрос гарантий безопасности остается одним из ключевых в диалоге с Вашингтоном.

По его словам, готовность США предоставить прямые гарантии подтверждается членами администрации Дональда Трампа, и сейчас эти договоренности активно прорабатываются с советниками по национальной безопасности в ежедневном режиме.

Напомним, что Андрей Ермак вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей провели встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

