Путин не хочет мира — Ермак об итогах разговора с Уиткоффом

Путин не хочет мира — Ермак об итогах разговора с Уиткоффом

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 23:57
Ермак встретился с Уиткоффом и отметил, что Путин не хочет мира и на него надо давить силой
Заместитель главы МИД Кислица, глава Офиса Президента Украины Ермак и спецпредставитель Трампа Уиткофф. Фото: Офис Президента

После сегодняшней встречи главы Офиса Президента Андрея Ермака, заместителя главы МИД Сергея Кислицы и спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа появилась информация о результатах беседы. По мнению Ермака, диктатор Путин не хочет мира и Украина отмечает, что США должны добиваться от РФ мира через силу.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram.

Как прошел разговор Ермака и Уиткоффа

Глава Офиса Президента отметил, что эта беседа была продолжением очень хорошей встречи Владимира Зеленского в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, которые приехали поддержать Украину.

"Безусловно, я начал с того, что рассказал, что произошло прошлой ночью и как это демонстрирует действительно позицию России, которая никоим образом не показывает своего желания заканчивать эту войну и не показывает даже желание о встрече", — подчеркнул Ермак.

Глава Офиса Президента отметил, что необходимо в дальнейшем продолжать давить на РФ и добиваться мира через силу. Тем более, что президент Трамп четко озвучил сроки и Украина эти сроки поддерживает.

"Также мы говорили о том, что мы работаем с нашими американскими и европейскими партнерами над гарантиями безопасности. Без них невозможно смотреть вперед, и украинцы нуждаются в очень четких и очень сильных гарантиях безопасности", — сказал Ермак.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сегодня встречался в Нидерландах с политиками. Удалось договориться о деньгах на закупку оружия США для Украины.

Также Норвегия приняла решение выделить 700 миллионов долларов для поддержки Украины. Их потратят на закупку ПВО Patriot для нашего государства.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
