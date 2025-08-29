Єрмак зустрівся із Віткоффом і зазначив, що Путін не хоче миру й на нього треба тиснути силою

Заступник Голови МЗС Кислиця, голова Офісу Президента України Єрмак та спецпредставник Трампа Віткофф. Фото: Офіс Президента

Після сьогоднішньої зустрічі голови Офісу Президента Андрія Єрмака, заступника очільника МЗС Сергія Кислиці та спецпредставника Трампа Стивена Віткоффа з'явилась інформація про результати бесіди. На думку Єрмака, диктатор Путін не хоче миру й Україна наголошує, що США має домагатись від РФ миру через силу.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram.

Як пройшла розмова Єрмака та Віткоффа

Голова Офісу Президента зазначив, що ця бесіда була продовженням дуже гарної зустрічі Володимира Зеленського в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, які приїхали підтримати Україну.

"Безумовно, я почав з того, що розповів, що сталося минулої ночі і як це демонструє дійсно позицію Росії, яка жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну і не показує навіть бажання щодо зустрічі", — наголосив Єрмак.

Голова Офісу Президента зазначив, що необхідно надалі продовжувати тиснути на РФ та домагатися миру через силу. Тим більше, що президент Трамп чітко озвучив терміни й Україна ці терміни підтримує.

"Також ми говорили про те, що ми працюємо з нашими американськими та європейськими партнерами над гарантіями безпеки. Без них неможливо дивитися вперед, і українці потребують дуже чітких і дуже сильних гарантій безпеки", — сказав Єрмак.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський сьогодні зустрічався у Нідерландах із політиками. Вдалось домовитись про гроші на закупівлю зброї США для України.

Також Норвегія ухвалила рішення виділити 700 мільйонів доларів для підтримки України. Їх витратять на закупівлю ППО Patriot для нашої держави.