Прем’єр Індії Моді закликав Путіна до закінчення війни в Україні

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китаї. Під час розмови Моді закликав очільника Кремля до якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ Індії у понеділок, 1 вересня.

Моді закликав Путіна до припинення вогню в Україні

У дипломатичному відомстві Індії зазначили, що під час зустрічі обидва лідери обговорили "регіональні та глобальні" питання, включаючи Україну.

"Прем’єр-міністр підтвердив свою підтримку нещодавніх ініціатив щодо врегулювання конфлікту (війни, — Ред.) в Україні та закликав до якнайшвидшого його припинення і встановлення стійкого миру", — йдеться у повідомленні МЗС.

Зауважимо, що в Кремлі не наводили заяв Путіна щодо України під час бесіди з очільником індійського уряду.

У пресслужбі МЗС Індії також повідомили, що Путін і Моді обговорили двосторонню співпрацю РФ та Індії в економічному, фінансовому та енергетичному секторах.

Зазначається, що лідери "висловили задоволення" сталим зростанням двосторонніх зв'язків і "підтвердили підтримку подальшого зміцнення Спеціального та привілейованого стратегічного партнерства між двома країнами".

Водночас Моді сказав Путіну, що з нетерпінням чекає на зустріч з ним в Індії на 23-му щорічному саміті, який відбудеться пізніше цього року.

