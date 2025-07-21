Зеленский назвал перечень стран, с которыми будет возможно множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, сделал заявление относительно множественного гражданства. По его словам, первыми странами станут Германия, Польша, Чехия и страны Балтии.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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"Наши посольства, наши консульства должны способствовать украинским гражданам и украинским громадам. Украинцы — это уже глобальное сообщество. Есть определенные различия между волнами миграции, есть разные потребности в разных географиях, но смысл один — должны сохранять связь всех наших людей с Украиной", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, для этого и был недавно принят закон о множественном гражданстве, сейчас начинается его выполнение. Сначала будут определять страны, с которыми откроют соответствующие процедуры.

Он отметил, что прежде всего это Германия, Польша, Чехия, а также государства Балтии. Далее состоятся соответствующие консультации с премьер-министром Украины, министром иностранных дел и с господином спикером.

"Должны дальше думать и о Канаде, о других странах, где много украинцев и где так Украину сильно поддерживают", — уточнил Зеленский.

Он отметил, что важным аспектом являются страны, которые традиционно вместе с Украиной и поддерживают украинцев.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский вручил государственные награды послам в ЕС, США, Чехии и Франции.

Также президент призвал дипломатов искать пути для поддержки Украины.