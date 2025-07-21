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Множинне громадянство — Зеленський зробив заяву

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Дата публікації: 21 липня 2025 19:56
Зеленський назвав перелік країн, з якими буде можливе множинне громадянство
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, зробив заяву щодо множинного громадянства. За його словами, першими країнами стануть Німеччина, Польща, Чехія та країни Балтії.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Наші посольства, наші консульства мають сприяти українським громадянам і українським громадам. Українці — це вже глобальна спільнота. Є певні відмінності між хвилями міграції, є різні потреби в різних географіях, але сенс один — маємо зберігати зв’язок всіх наших людей з Україною", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, для цього й був нещодавно ухвалений закон про множинне громадянство, наразі розпочинається його виконання. Спочатку будуть визначати країни, з якими відкриють відповідні процедури.

Він зазначив, що передусім це Німеччина, Польща, Чехія, а також держави Балтії. Далі відбудуться відповідні консультації з Прем’єр-міністром України, міністром закордонних справ і з паном спікером.

"Повинні далі думати і про Канаду, про інші країни, де багато українців і де так Україну сильно підтримують", — уточнив Зеленський.

Він зауважив, що важливим аспектом є країни, які традиційно разом з Україною й підтримують українців.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський вручив державні нагороди послам у ЄС, США, Чехії та Франції.

Також президент закликав дипломатів шукати шляхи для підтримки України.

Володимир Зеленський Європейський союз українці громадянство війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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