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Головна Новини дня Трибунал для Росії — Зеленський дав нове доручення міністру МЗС

Трибунал для Росії — Зеленський дав нове доручення міністру МЗС

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 19:16
Сибіга має зробити план підготовки трибуналу для РФ — завдання Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський поставив нове завдання перед міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Голова держави доручив очільнику МЗС підготувати план дій для трибуналу над Росією.

Про це президент написав у своєму Telegram 21 липня.

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Зеленський доручив Сибізі підготовку трибуналу для РФ

Як зазначив український лідер, необхідна злагоджена система з чіткими термінами, яка дозволить притягнути Росію до відповідальності за військові злочини. Ретельну підготовку цього плану Зеленський доручив міністру МЗС.

"Є робота з фіксації та розслідування російських злочинів війни, є наша робота на рівні Міжнародного кримінального суду, є наша нова угода про створення Спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України. Потрібно більше ясності та потрібні конкретні терміни, зокрема щодо створення трибуналу. Я доручаю Андрію Сибізі, міністру, підготувати реальний перелік кроків — що має бути зроблено й коли можливий запуск трибуналу", — написав президент.

Зеленський дав доручення Сибізі - фото
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Раніше Володимир Зеленський закликав дипломатів шукати нові шляхи допомоги Україні та окреслив головні пріоритети для української дипломатії.

Окрім того, президент України дав важливе завдання новому міністру оборони Денису Шмигалю та новому секретарю РНБО Рустему Умєрову щодо аудиту оборонних угод з партнерами.

Володимир Зеленський МЗС Андрій Сибіга трибунал над росією війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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