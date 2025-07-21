Сибига должен сделать план подготовки трибунала для РФ — задача Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поставил новую задачу перед министром иностранных дел Андреем Сибигой. Глава государства поручил главе МИД подготовить план действий для трибунала над Россией.

Об этом президент написал в своем Telegram 21 июля.

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Как отметил украинский лидер, необходима слаженная система с четкими сроками, которая позволит привлечь Россию к ответственности за военные преступления. Тщательную подготовку этого плана Зеленский поручил министру МИД.

"Есть работа по фиксации и расследованию российских преступлений войны, есть наша работа на уровне Международного уголовного суда, есть наше новое соглашение о создании Специального трибунала по агрессии России против Украины. Нужно больше ясности и нужны конкретные сроки, в частности по созданию трибунала. Я поручаю Андрею Сибизи, министру, подготовить реальный перечень шагов — что должно быть сделано и когда возможен запуск трибунала", — написал президент.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Ранее Владимир Зеленский призвал дипломатов искать новые пути помощи Украине и очертил главные приоритеты для украинской дипломатии.

Кроме того, президент Украины дал важное задание новому министру обороны Денису Шмыгалю и новому секретарю СНБО Рустему Умерову по аудиту оборонных соглашений с партнерами.