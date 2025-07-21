Зеленський нагородив послів державними орденами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку працівників дипломатичної служби. Зокрема — послів України у ЄС, США, Чехії та Франції.

Про це йдеться в оприлюдненому указі на сайті президента України.

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В указі йдеться, що посадовців відзначено "за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм".

Зеленський розпорядився нагородити орденом "За заслуги" І ступеня представника України при Європейському Союзі Всеволода Ченцова.

Орден "За заслуги" II ступеня отримають перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та ексвіцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а тепер спеціальна уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина. Очікується, що вона буде призначена на посаду посла України у Вашингтоні.

Орденом "За заслуги" III ступеня президент нагородив посла в Чехії Василя Зварича та посла у Франції Вадима Омельченка.

Посол у США Оксана Маркарова, яка, як очікується, буде звільнена, нагороджена орденом княгині Ольги I ступеня.

Медаллю "За працю і звитягу" глава держави нагородив головного спеціаліста відділу управління МЗС Ганну Панкову і головного спеціаліста відділу департаменту МЗС Тетяну Поліянц.

Скриншот указу Зеленського

Нагадаємо, що у понеділок, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський призначив 16 нових послів України.

Згодом стало відомо, хто відтепер представлятиме інтереси України в різних державах світу.