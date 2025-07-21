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Зеленский наградил орденами ряд послов — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 15:00
Зеленский наградил послов государственными орденами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд работников дипломатической службы. В частности, послов Украины в ЕС, США, Чехии и Франции.

Об этом говорится в обнародованном указе на сайте Президента Украины.

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В указе говорится, что чиновники отмечены "за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, консолидацию международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм".

Зеленский распорядился наградить орденом "За заслуги" I степени представителя Украины при Европейском Союзе Всеволода Ченцова.

Орден "За заслуги" II степени получат первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и экс-вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а теперь специальный уполномоченный президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина. Ожидается, что она будет назначена на должность посла Украины в Вашингтоне.

Орденом "За заслуги" III степени президент наградил посла в Чехии Василия Зварича и посла во Франции Вадима Омельченко.

Посол в США Оксана Маркарова, которая, как ожидается, будет уволена, награждена орденом княгини Ольги I степени.

Медалью "За труд и доблесть" глава государства наградил главного специалиста отдела управления МИД Анну Панкову и главного специалиста отдела департамента МИД Татьяну Полянц.

Указ Зеленського
Скриншот указа Зеленского

Напомним, что в понедельник, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 новых послов Украины.

Впоследствии стало известно, кто отныне будет представлять интересы Украины в разных государствах мира.

Владимир Зеленский Украина кадровые изменения указ дипломатия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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