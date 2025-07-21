Зеленский наградил послов государственными орденами

Зеленский наградил орденами ряд послов — кто в списке
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд работников дипломатической службы. В частности, послов Украины в ЕС, США, Чехии и Франции.
Об этом говорится в обнародованном указе на сайте Президента Украины.
Зеленский наградил орденами дипломатов и послов
В указе говорится, что чиновники отмечены "за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, консолидацию международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм".
Зеленский распорядился наградить орденом "За заслуги" I степени представителя Украины при Европейском Союзе Всеволода Ченцова.
Орден "За заслуги" II степени получат первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и экс-вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а теперь специальный уполномоченный президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина. Ожидается, что она будет назначена на должность посла Украины в Вашингтоне.
Орденом "За заслуги" III степени президент наградил посла в Чехии Василия Зварича и посла во Франции Вадима Омельченко.
Посол в США Оксана Маркарова, которая, как ожидается, будет уволена, награждена орденом княгини Ольги I степени.
Медалью "За труд и доблесть" глава государства наградил главного специалиста отдела управления МИД Анну Панкову и главного специалиста отдела департамента МИД Татьяну Полянц.
Напомним, что в понедельник, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 новых послов Украины.
Впоследствии стало известно, кто отныне будет представлять интересы Украины в разных государствах мира.
Читайте Новини.LIVE!