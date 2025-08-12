Видео
Главная Новости дня Место не определено — что известно о подготовке встречи РФ и США

Место не определено — что известно о подготовке встречи РФ и США

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 08:51
Встреча Путина и Трампа - где состоится
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа спешно работают над деталями встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться в эту пятницу на Аляске. Место проведения саммита пока еще не объявлено.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Читайте также:

Встреча на Аляске — детали

"Представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президенты Соединенных Штатов и России", — говорится в сообщении.

Также еще не согласованы детали саммита, в частности логистические и геополитические вопросы.

Кроме того, издание приводит слова Трампа о том, что для того, чтобы понять, готов ли Путин завершать войну, ему понадобится две минуты.

"Я могу пойти и сказать: "Удачи", и это будет конец. Я могу сказать, что это не будет решено", — сказал он.

Также сообщается, что президент США частно заявил советникам, что любая попытка прекратить войну стоит усилий, даже если она в конце концов не будет успешной.

"Следующая пятница будет важной, потому что она будет испытанием Путина, насколько серьезно он настроен положить конец этой ужасной войне", — заявил в воскресенье в эфире ABC Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине встреча
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
