Встреча Путина и Трампа - где состоится

Место не определено — что известно о подготовке встречи РФ и США
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа спешно работают над деталями встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться в эту пятницу на Аляске. Место проведения саммита пока еще не объявлено.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Встреча на Аляске — детали
"Представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президенты Соединенных Штатов и России", — говорится в сообщении.
Также еще не согласованы детали саммита, в частности логистические и геополитические вопросы.
Кроме того, издание приводит слова Трампа о том, что для того, чтобы понять, готов ли Путин завершать войну, ему понадобится две минуты.
"Я могу пойти и сказать: "Удачи", и это будет конец. Я могу сказать, что это не будет решено", — сказал он.
Также сообщается, что президент США частно заявил советникам, что любая попытка прекратить войну стоит усилий, даже если она в конце концов не будет успешной.
"Следующая пятница будет важной, потому что она будет испытанием Путина, насколько серьезно он настроен положить конец этой ужасной войне", — заявил в воскресенье в эфире ABC Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.
Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.
В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.
Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.
