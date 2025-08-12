Відео
Головна Новини дня Місце не визначене — що відомо про підготовку зустрічі РФ та США

Місце не визначене — що відомо про підготовку зустрічі РФ та США

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 08:51
Зустріч Путіна і Трампа – де відбудеться
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа спішно працюють над деталями зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутись цієї п’ятниці на Алясці. Місце проведення саміту поки що ще не оголошено.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Зустріч на Алясці — деталі

"Представники адміністрації лише прямують на Аляску, щоб визначити, де саме зустрінуться президенти Сполучених Штатів та Росії", — йдеться в повідомленні.

Також ще не узгоджені деталі саміту, зокрема логістичні та геополітичні питання.

Крім того, видання наводить слова Трампа про те, що для того, щоб зрозуміти, чи Путін готовий завершувати війну, йому знадобиться дві хвилини.

"Я можу піти і сказати: "Удачі", і це буде кінець. Я можу сказати, що це не буде вирішено", — сказав він.

Також повідомляється, що президент США приватно заявив радникам, що будь-яка спроба припинити війну варта зусиль, навіть якщо вона зрештою не буде успішною.

"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що вона буде випробуванням Путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні", — заявив у неділю в ефірі ABC Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа з Путіним в американському штаті Аляска. 

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Також президент США припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп війна в Україні зустріч
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
