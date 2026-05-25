Миронюк объяснил, почему не комментирует "пленки Миндича"

Игорь Миронюк в СИЗО. Фото: кадр из видео

Один из фигурантов дела НАБУ по хищениям в Энергоатоме Игорь Миронюк заявил, что не может подтвердить подлинность "пленок Миндича". Причина — официально не получал этих записей от следствия. По его словам, пока он не готов комментировать содержание обнародованных разговоров.

Об этом Миронюк заявил во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

"У меня нет этих записей... я не могу это комментировать. В случае, когда будет сделана экспертиза и подтверждена, я буду это комментировать. Сейчас это не кстати", — сказал Миронюк.

Также он сообщил, что последний раз его допрашивали несколько месяцев назад.

Отдельно Миронюк прокомментировал информацию о своем сыне. По его словам, тот уже длительное время проживает за пределами Украины и работает в Европе. Сейчас он находится в Словакии.

"Он самостоятельный человек. Ему 37 лет. Он работает в Европе. Он 15 лет не живет в Украине. Он 15 лет уже живет за границей", — заявил Миронюк.

Кроме того, фигурант дела "Мидас" опроверг информацию о наличии у него бизнеса или недвижимости в Словакии.

Как сообщали Новини.LIVE, Миронюк во время ВСК отрицал, что был советником экс-министра энергетики Германа Галущенко. По его словам, он лишь консультировал его. Также свои консультации Миронюк предоставлял бывшей чиновнице Светлане Гринчук.

Также на сегодняшнем ВСК выступил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман. Он заявил, что уже вскоре в Украине может появиться собственный аналог Patriot. По его словам, первое сбитие баллистики может состояться уже в конце 2026 года.