Головна Новини дня Миронюк пояснив, чому не коментує "плівки Міндіча"

Дата публікації: 25 травня 2026 17:54
Ігор Миронюк в СІЗО. Фото: кадр із відео

Один з фігурантів справи НАБУ щодо розкрадань в Енергоатомі Ігор Миронюк заявив, що не може підтвердити справжність "плівок Міндіча". Причина — офіційно не отримував цих записів від слідства. За його словами, наразі він не готовий коментувати зміст оприлюднених розмов.

Про це Миронюк заявив під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

"В мене нема цих записів... я не можу це коментувати. У випадку, коли буде зроблена експертиза і підтверджено, я буду це коментувати. Зараз це не до речі", — сказав Миронюк.

Також він повідомив, що востаннє його допитували кілька місяців тому.

Окремо Миронюк прокоментував інформацію про свого сина. За його словами, той уже тривалий час проживає за межами України та працює в Європі. Наразі він перебуває у Словаччині.

"Він самостійна людина. Йому 37 років. Він працює в Європі. Він 15 років не мешкає в Україні. Він 15 років вже живе за кордоном", — заявив Миронюк.

Крім того, фігурант справи "Мідас" заперечив інформацію про наявність у нього бізнесу або нерухомості у Словаччині.

Як повідомляли Новини.LIVE, Миронюк під час ТСК заперечив, що був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка. За його словами, він лише консультував його. Також свої консультації Миронюк надавав колишній урядовиці Світлані Гринчук.

Також на сьогоднішньому ТСК виступив співзасновник компанії Fire Point Денис Штилерман. Він заявив, що вже незабаром в Україні може з’явитися власний аналог Patriot. За його словами, перше збиття балістики може відбутися вже в кінці 2026 року.

корупція Європа Тимур Міндіч
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
