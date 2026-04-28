Минобороны: нехватка продуктов на позициях не станет системной

Дата публикации 28 апреля 2026 17:12
Украинские военные на позициях. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Министерство обороны Украины вместе с Генеральным штабом ВСУ работает над решением проблемы поставок продуктов на отдаленные позиции. Там признают отдельные случаи недостачи, но уверяют — это не должно стать системой. Ситуацию уже проверяют и берут под контроль.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Минобороны Украины во вторник, 28 апреля.

Минобороны о недостаточной поставке продуктов на позиции

В Минобороны сообщили, что проблемы с поставками продуктов на отдаленные позиции фиксировали, в частности, в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО. Сейчас Минобороны совместно с Генеральным штабом работает над устранением этих недостатков.

Показательной в ведомстве называют ситуацию в 14 ОМБр. Там продолжается расследование комиссии Сухопутных войск, командира бригады уже отстранили.

В министерстве подчеркнули, что виновные должны понести ответственность.

Скриншот сообщения Минобороны/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил проверить обеспечение военных на передовой после скандала. Проверку должны провести до 20 мая с акцентом на логистику, технику и подвоз ресурсов. Командиры также должны устранить все выявленные недостатки и улучшить обеспечение бойцов.

Новини.LIVE сообщали, что ранее командир 14-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов пообщался с военными на передовой, где ранее возникли серьезные проблемы с обеспечением. В течение длительного времени бойцы жаловались на отсутствие еды и питьевой воды. После вмешательства руководства на позиции доставили необходимые продукты и воду.

Как писали Новини.LIVE, скандал стал публичным после обращений родственников в соцсетях. Предыдущего командира бригады отстранили, а руководителя десятого армейского корпуса понизили.

Минобороны ВСУ Генштаб ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
