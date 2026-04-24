Главная Новости дня Комбриг 14-й ОМБр показал воинов, которые уже получили продукты

Комбриг 14-й ОМБр показал воинов, которые уже получили продукты

Дата публикации 24 апреля 2026 13:58
Комбриг 14-й ОМБр показал воинов, которые уже получили продукты
Тарас Максимов и украинские воины. Фото: кадр из видео

Новоназначенный комбриг 14-й ОМБр полковник Тарас Максимов провел онлайн-разговор с военными на позиции, где сложилась тяжелая ситуация. В течение длительного срока защитникам не поставляли еду и питьевую воду. Сейчас бойцы уже получили продовольствия и ждут ротацию.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в пятницу, 24 апреля, передает Новини.LIVE.

Воинам на передовой доставили посылку

Военные уже получили продукты и питьевую воду.

"Посылку доставили. Все то, что самое необходимое, было доставлено. Сейчас всего хватает", — говорит один из защитников.

Они говорят, что нужно время, чтобы откормиться.

Максимов пообещал исправить всю ситуацию, провести замены и спасти жизнь. Он выразил благодарность воинам.

Как писали Новини.LIVE родственники военных начали жаловаться в соцсетях, что воины 14-й ОМБр не получают еду и воду. В результате с должности отстранили командира, а руководителя десятого армейского корпуса перевели на более низкую должность. Новым руководителем назначили Тараса Максимова. Эвакуацию защитников осуществят при наличии благоприятных условий.

А в Военной службе правопорядка сообщили о масштабных чистках и расследованиях в 14-й и 58-й бригадах из-за нарушений и коррупции. Сейчас идет подготовка материалов для уголовных дел.

На ситуацию также отреагировали в Группировке объединенных сил. Там назвали ситуацию с обеспечением защитников "управленческим стыдом". Офицерам приказали немедленно сообщать о любых критических проблемах.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
