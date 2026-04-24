Скандал в 14 ОМБР: управление 10-го корпуса ждет строгая проверка

Дата публикации 24 апреля 2026 13:26
Военнослужащие ВСУ. Фото: иллюстративное REUTERS/Stringer

Командование Группировки объединенных сил назвало ситуацию с обеспечением 14-й отдельной механизированной бригады "управленческим позором" и начало масштабную проверку всей вертикали управления 10-го корпуса после обнародования фотографий истощенных бойцов.Системные провалы в логистике и разведке привели к критическому состоянию военных на позициях 14-й ОМБр, из-за чего руководство Группировки объединенных сил потребовало от командиров всех уровней прекратить замалчивание реальных проблем и начало срочную доставку дополнительных ресурсов.

Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил, передает Новини.LIVE.

Группировка ОС требует от командиров прекратить ложь в отчетах

В командовании Группировки объединенных сил официально признали, что доклады об организации логистики не соответствовали действительности. Проблемы оказались не только в поставках пищи и воды, но и в системных недостатках: слабой организации работы беспилотников и неэффективном противодействии врагу, который блокировал наши пути снабжения и контролировал воздушное пространство на этом участке.

Кроме того, подразделения имели недостаточно ресурсов для поражения вражеской инфраструктуры, что и позволило противнику создать критические условия для украинских войск.

Сообщение Группировки Объединенных сил. Фото: скриншот

При этом чиновники регулярно подавали отчеты о полном обеспечении подразделения, что совершенно не соответствовало реальному положению дел.

После обнародования в сети фотографий истощенных голодом военнослужащих, Командование Группировки немедленно начало служебную проверку всей вертикали управления 10-го корпуса. Для поддержки подразделения были срочно выделены дополнительные ресурсы.

Сейчас Командующий группировки находится на прямой связи с подразделением для координации помощи. Специалисты также работают над внедрением наземных роботизированных комплексов и новых систем БпЛА, чтобы наладить безопасную доставку необходимых грузов на фронт на передовую в обход вражеского огневого воздействия.

Руководство Группировки объединенных сил выдвинуло жесткое требование к командирам всех звеньев прекратить практику приукрашивания реальности в официальных докладах. Офицерам приказали немедленно сообщать о любых критических проблемах.

"Командование группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и вовремя докладывать напрямую Командующему о проблемах. Важно не замалчивать, не приукрашивать ситуацию и не учитывать должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное — сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой", — сообщили военные.

Новости.LIVE сообщали, что о критической ситуации со снабжением для бойцов 14 ОМБР сообщили их же родственники и близкие. Солдаты были вынуждены держать позиции без надлежащего снабжения пищи и питьевой воды. Они резко похудели, не получали медикаментов и были вынуждены пить дождевую воду.

На фоне этого командиров 14 ОМБр и десятого армейского корпуса уволили с должностей. Выяснилось, что они подавали ложные отчеты о реальном состоянии дел на участке фронта, который был под их контролем.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
