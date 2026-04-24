Скандал у 14 ОМБР: управління 10-го корпусу чекає сувора перевірка

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: ілюстративне

Командування Угруповання об'єднаних сил назвало ситуацію із забезпеченням 14-ї окремої механізованої бригади "управлінським соромом" і розпочало масштабну перевірку всієї вертикалі управління 10-го корпусу після оприлюднення фотографій виснажених бійців. Системні провали у логістиці та розвідці призвели до критичного стану військових на позиціях 14-ї ОМБр, через що керівництво Угруповання об’єднаних сил висунуло вимогу до командирів усіх рівнів припинити замовчування реальних проблем та розпочало термінову доставку додаткових ресурсів.

Про це йдеться у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил, передає Новини.LIVE.

Угруповання ОС вимагає від командирів припинити брехню у звітах

У Командуванні Угруповання об'єднаних сил офіційно визнали, що доповіді про організацію логістики не відповідали дійсності. Проблеми виявилися не лише в постачанні їжі та води, а й у системних недоліках: слабкій організації роботи безпілотників та неефективній протидії ворогу, який блокував наші шляхи постачання та контролював повітряний простір на цій ділянці.

Крім того, підрозділи мали недостатньо ресурсів для ураження ворожої інфраструктури, що й дозволило противнику створити критичні умови для українських військ.

Повідомлення Угруповання Об'єднаних сил. Фото: скриншот

При цьому посадовці регулярно подавали звіти про повне забезпечення підрозділу, що абсолютно не відповідало реальному стану справ.

Після оприлюднення у мережі фотографій виснажених голодом військовослужбовців, Командування Угруповання негайно розпочало службову перевірку всієї вертикалі управління 10-го корпусу. Для підтримки підрозділу було терміново виділено додаткові ресурси.

Наразі Командувач угруповання перебуває на прямому зв'язку з підрозділом для координації допомоги. Фахівці також працюють над впровадженням наземних роботизованих комплексів і нових систем БпЛА, щоб налагодити безпечну доставку необхідних вантажів на фронт на передову в обхід ворожого вогневого впливу.

Керівництво Угруповання об'єднаних сил висунуло жорстку вимогу до командирів усіх ланок припинити практику прикрашання реальності в офіційних доповідях. Офіцерам наказали негайно повідомляти про будь-які критичні проблеми.

"Командування угруповання об'єднаних сил вимагає від командирів всіх рівнів не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму Командувачу про проблеми. Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне — зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою", — повідомили військові.

Новини.LIVE повідомляли, що про критичну ситуацію з постачанням для бійців 14 ОМБР повідомили їхні ж родичі та близькі. Солдати були вимушені тримати позиції без належного постачання їжі та питної води. Вони різко схудли, не отримували медикаментів та були вимушені пити дощову воду.

На тлі цього командирів 14 ОМБр та десятого армійського корпусу звільнили з посад. З'ясувалося, що вони подавали неправдиві звіти про реальний стан справ на ділянці фронту, який був під їх контролем.