Комбриг 14-ї ОМБр показав воїнів, які вже отримали продукти

Тарас Максімов та українські воїни. Фото: кадр з відео

Новопризначений комбриг 14-ї ОМБр полковник Тарас Максімов провів онлайн-розмову з військовими на позиції, де склалася важка ситуацію. Упродовж тривалого терміну захисникам не постачати їжу та питну воду. Наразі бійці вже отримали продовольства та чекають на ротацію.

Про це повідомила пресслужба бригади у пʼятницю, 24 квітня, передає Новини.LIVE.

Воїнам на передовій доставили посилку

Військові вже отримали продукти та питну воду.

"Посилку доставили. Все те, що саме необхідне, було доставлено. Зараз всього вистачає", — каже один із захисників.

Вони кажуть, що потрібен час, аби відгодуватися.

Читайте також:

Максімов пообіцяв виправити всю ситуацію, провести заміни та врятувати життя. Він висловив вдячність воїнам.

Як писали Новини.LIVE родичі військових почали скаржитися у соцмережах, що воїни 14-ї ОМБр не отримують їжу та воду. Внаслідок цього з посади відсторонили командира, а керівника десятого армійського корпусу перевели на нижчу посаду. Новим очільником призначили Тараса Максімова. Евакуацію захисників здійснять за наявності сприятливих умов.

А у Військовій службі правопорядку повідомили про масштабні чистки та розслідування у 14-й та 58-й бригадах через порушення та корупцію. Наразі триває підготовка матеріалів для кримінальних справ.

На ситуацію також відреагували в Угрупованні обʼєднаних сил. Там назвали ситуацію із забезпеченням захисників "управлінським соромом". Офіцерам наказали негайно повідомляти про будь-які критичні проблеми.