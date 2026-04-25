Сырский после скандала поручил проверить обеспечение военных

Дата публикации 25 апреля 2026 18:41
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил проверить обеспечение военных на передовой. Соответствующие мероприятия должны быть выполнены до 20 мая, с акцентом на логистику и техническое оснащение подразделений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Сырский приказал выполнить поручения до 20 мая

Главнокомандующий ВСУ приказал командующим группировок и командирам корпусов провести проверку организации логистического обеспечения военнослужащих, выполняющих боевые задачи на переднем крае обороны.

Согласно поручению, проверка должна быть завершена до 20 мая. Особое внимание уделят наличию и эффективности средств подвоза, эвакуации, а также обеспечению подразделений современными наземными роботизированными комплексами и другим необходимым оборудованием.

Кроме этого, командиры должны принять все необходимые меры для устранения выявленных недостатков и повышения уровня обеспечения украинских военных на передовой.

Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот из Facebook

Скандал с обеспечением воинов

Новоназначенный командир 14-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов провел разговор с военными на передовой, где ранее возникла критическая ситуация с обеспечением. В течение длительного времени бойцы не получали еду и питьевую воду.

После вмешательства руководства защитникам уже доставили необходимые продукты и воду. Сейчас они обеспечены базовыми потребностями и ожидают ротации, которая будет зависеть от условий безопасности.

Скандал получил огласку после обращений родственников военных в соцсетях. В результате предыдущего командира бригады отстранили, а руководителя десятого армейского корпуса понизили в должности.

Правоохранители уже начали проверки в 14-й и 58-й бригадах из-за возможных нарушений и коррупции, готовятся материалы для открытия уголовных дел.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
