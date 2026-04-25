Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сирський після скандалу доручив перевірити забезпечення військових

Сирський після скандалу доручив перевірити забезпечення військових

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 18:41
Сирський після скандалу доручив перевірити забезпечення військових
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив перевірити забезпечення військових на передовій. Відповідні заходи мають бути виконані до 20 травня, з акцентом на логістику та технічне оснащення підрозділів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Сирський наказав виконати доручення до 20 травня

Головнокомандувач ЗСУ наказав командувачам угруповань і командирам корпусів провести перевірку організації логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передньому краї оборони.

Згідно з дорученням, перевірка має бути завершена до 20 травня. Особливу увагу приділять наявності та ефективності засобів підвозу, евакуації, а також забезпеченню підрозділів сучасними наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням.

Окрім цього, командири повинні вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених недоліків і підвищення рівня забезпечення українських військових на передовій.

Заява Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот з Facebook

Скандал із забезпеченням воїнів

Новопризначений командир 14-ї окремої механізованої бригади Тарас Максімов провів розмову з військовими на передовій, де раніше виникла критична ситуація із забезпеченням. Протягом тривалого часу бійці не отримували їжу та питну воду.

Після втручання керівництва захисникам уже доставили необхідні продукти та воду. Наразі вони забезпечені базовими потребами та очікують на ротацію, яка залежатиме від безпекових умов.

Скандал набув розголосу після звернень родичів військових у соцмережах. У результаті попереднього командира бригади відсторонили, а керівника десятого армійського корпусу понизили в посаді.

Правоохоронці вже розпочали перевірки у 14-й та 58-й бригадах через можливі порушення та корупцію, готуються матеріали для відкриття кримінальних справ.

Генштаб ЗСУ перевірки Олександр Сирський
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації