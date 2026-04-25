Сирський після скандалу доручив перевірити забезпечення військових

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив перевірити забезпечення військових на передовій. Відповідні заходи мають бути виконані до 20 травня, з акцентом на логістику та технічне оснащення підрозділів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Сирський наказав виконати доручення до 20 травня

Головнокомандувач ЗСУ наказав командувачам угруповань і командирам корпусів провести перевірку організації логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передньому краї оборони.

Згідно з дорученням, перевірка має бути завершена до 20 травня. Особливу увагу приділять наявності та ефективності засобів підвозу, евакуації, а також забезпеченню підрозділів сучасними наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням.

Окрім цього, командири повинні вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених недоліків і підвищення рівня забезпечення українських військових на передовій.

Скандал із забезпеченням воїнів

Новопризначений командир 14-ї окремої механізованої бригади Тарас Максімов провів розмову з військовими на передовій, де раніше виникла критична ситуація із забезпеченням. Протягом тривалого часу бійці не отримували їжу та питну воду.

Після втручання керівництва захисникам уже доставили необхідні продукти та воду. Наразі вони забезпечені базовими потребами та очікують на ротацію, яка залежатиме від безпекових умов.

Скандал набув розголосу після звернень родичів військових у соцмережах. У результаті попереднього командира бригади відсторонили, а керівника десятого армійського корпусу понизили в посаді.

Правоохоронці вже розпочали перевірки у 14-й та 58-й бригадах через можливі порушення та корупцію, готуються матеріали для відкриття кримінальних справ.