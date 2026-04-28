Міноборони: нестача продуктів на позиціях не стане системною

Дата публікації: 28 квітня 2026 17:12
Українські військові на позиціях. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом ЗСУ працює над вирішенням проблеми постачання продуктів на віддалені позиції. Там визнають окремі випадки нестачі, але запевняють — це не має стати системою. Ситуацію вже перевіряють і беруть під контроль.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Міноборони України у вівторок, 28 квітня.

Міноборони про недостатнє постачання продуктів на позиції

У Міноборони повідомили, що проблеми з постачанням продуктів на віддалені позиції фіксували, зокрема, у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО. Наразі Міноборони спільно з Генеральним штабом працює над усуненням цих недоліків.

Показовою у відомстві називають ситуацію в 14 ОМБр. Там триває розслідування комісії Сухопутних військ, командира бригади вже відсторонили.

У міністерстві наголосили, що винні мають понести відповідальність.

Скриншот повідомлення Міноборони/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив перевірити забезпечення військових на передовій після скандалу. Перевірку мають провести до 20 травня з акцентом на логістику, техніку та підвезення ресурсів. Командири також повинні усунути всі виявлені недоліки та покращити забезпечення бійців.

Новини.LIVE повідомляли, що раніше командир 14-ї окремої механізованої бригади Тарас Максімов поспілкувався з військовими на передовій, де раніше виникли серйозні проблеми із забезпеченням. Упродовж тривалого часу бійці скаржилися на відсутність їжі та питної води. Після втручання керівництва на позиції доставили необхідні продукти й воду.

Як писали Новини.LIVE, скандал став публічним після звернень родичів у соцмережах. Попереднього командира бригади відсторонили, а керівника десятого армійського корпусу понизили.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
