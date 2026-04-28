Міноборони: нестача продуктів на позиціях не стане системною
Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом ЗСУ працює над вирішенням проблеми постачання продуктів на віддалені позиції. Там визнають окремі випадки нестачі, але запевняють — це не має стати системою. Ситуацію вже перевіряють і беруть під контроль.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Міноборони України у вівторок, 28 квітня.
У Міноборони повідомили, що проблеми з постачанням продуктів на віддалені позиції фіксували, зокрема, у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО. Наразі Міноборони спільно з Генеральним штабом працює над усуненням цих недоліків.
Показовою у відомстві називають ситуацію в 14 ОМБр. Там триває розслідування комісії Сухопутних військ, командира бригади вже відсторонили.
У міністерстві наголосили, що винні мають понести відповідальність.
Новини.LIVE інформували, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив перевірити забезпечення військових на передовій після скандалу. Перевірку мають провести до 20 травня з акцентом на логістику, техніку та підвезення ресурсів. Командири також повинні усунути всі виявлені недоліки та покращити забезпечення бійців.
Новини.LIVE повідомляли, що раніше командир 14-ї окремої механізованої бригади Тарас Максімов поспілкувався з військовими на передовій, де раніше виникли серйозні проблеми із забезпеченням. Упродовж тривалого часу бійці скаржилися на відсутність їжі та питної води. Після втручання керівництва на позиції доставили необхідні продукти й воду.
Як писали Новини.LIVE, скандал став публічним після звернень родичів у соцмережах. Попереднього командира бригади відсторонили, а керівника десятого армійського корпусу понизили.