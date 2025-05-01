Люксембург выделил 10 млн евро на оборону Украины

Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес. Фото: скриншот

Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила о решении правительства немедленно выделить Украине 10 миллионов евро на усиление обороноспособности. Люксембург также планирует увеличить общие расходы на оборону, значительная часть которых в будущем будет направлена именно на поддержку Украины.

Об этом Юрико Бакес заявила во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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"Сегодня я очень рада объявить, что мы немедленно предоставим вам еще 10 млн. евро инвестиций в вашу оборону. Это чрезвычайно важно для нас, поэтому мы сейчас в правительстве также обсуждаем, как увеличить наши военные расходы, инвестиции в оборону, и я уверена, что значительная часть этого также будет направлена в ближайшем будущем на поддержку Украины", — сказала Юрико Бакес.

Она добавила, что в этом году впервые в истории Люксембурга в госбюджете появилась отдельная статья, посвященная Украине. По ее словам, ни одно другое государство мира не имеет такого статуса в финансовом планировании Люксембурга.

"Мы не имеем этого ни для одной другой страны, поэтому у нас есть специальная бюджетная строка для военной помощи Украине, которая была заполнена на 80 млн евро", — сообщила министр.

Кроме того, еще 10 миллионов евро Люксембург направит в фонд энергетической поддержки Украины. Средства направят на неотложные нужды энергетического сектора — в частности, на закупку оборудования, топлива, а также на восстановление и модернизацию инфраструктуры.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус высказался, будет ли Украина получать военную помощь в случае поражения. Также 11 апреля стало известно, что Германия передала новый пакет военной помощи Украине.

А Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму военной помощи, которую Украина получила от США. Зато народный депутат Богдан Кицак заявил, что с момента инаугурации Дональда Трампа Украина не получила ни цента помощи от США.