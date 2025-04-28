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У Німеччині зробили заяву щодо подальшої допомоги Україні

28 квітня 2025 17:46
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Пісторіус заявив, що ФРН надаватиме Україні військову допомогу, навіть якщо США її припинять
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Німеччина продовжить підтримувати Україну навіть у разі припинення допомоги з боку США. Поразка Києва у війні створила б серйозну загрозу для безпеки НАТО.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі ARD.

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За словами Пісторіуса, Берлін надаватиме допомогу Україні. Така позиція закріплена у коаліційній угоді нового уряду.

"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він окупує Україну, навіть якщо тільки на великих частинах, то це буде максимальна загроза для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія", — сказав він.

Міністр оборони ФРН додав, що допомога Києву — це не лише прояв солідарності, а й стратегічна необхідність для миру в Європі.

Раніше голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував питання постачання крилатих ракет Taurus Україні. Також він заявив, що Трамп лишив Україну без важелів тиску на РФ.

Німеччина НАТО військова допомога Україна Борис Пісторіус війна в Україні
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