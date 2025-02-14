Трамп позбавив Україну козирів перед переговорами з Росією, — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа передчасно виключила з переговорів питання членства України в НАТО та можливих територіальних змін. Це послаблює позиції Києва у діалозі з Москвою.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на полях Безпекового форуму у Мюнхені в п'ятницю, 14 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

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Пісторіус розкритикував адміністрацію Дональда Трампа за передчасне виключення двох ключових питань із майбутніх переговорів щодо України — її членства в НАТО та можливих територіальних змін.

"Прикро, що адміністрація Трампа зняла ці два важливі пункти без нагальної потреби. Я вважаю, що це було необачно та помилково", — сказав міністр оборони ФРН.

За його словами, такі питання мають обговорюватися виключно за столом переговорів за участі України, а не вирішуватися дистанційно без жодних поступок з боку Кремля.

"Путін поки що не зробив жодного кроку. Поки що була лише ця телефонна розмова. Очевидно, що адміністрація Трампа прагне швидкого миру між Росією та Україною. Очевидно, що дзвінок відбувся. Це добре. Але нам потрібно прояснити — хто сидітиме за столом переговорів? Хто забезпечить той мир, на який ми сподіваємося? І в цьому питанні є певний прогрес. Президент США сказав, що Україна повинна вести переговори з Росією. Це добре, але цього недостатньо. Йдеться не лише про мир в Україні, а й про стабільність у всій Європі. Тому ми, європейці, також повинні бути за столом переговорів", — додав Пісторіус.

Він також наголосив, що без США Європа не гарантує мир, тому країнам НАТО потрібні реформи для збільшення оборонних витрат.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що мирна угода щодо завершення війни в Україні не означатиме кінець загроз з боку Кремля.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що переговори з РФ будуть непростими, оскільки всі захочуть вийти переможцями після закінчення війни.