Трамп лишил Украину козырей перед переговорами с Россией, — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа преждевременно исключила из переговоров вопрос членства Украины в НАТО и возможных территориальных изменений. Это ослабляет позиции Киева в диалоге с Москвой.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на полях форума по безопасности в Мюнхене в пятницу, 14 февраля, сообщают Новини.LIVE.

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Писториус раскритиковал администрацию Трампа за преждевременное исключение двух ключевых вопросов из будущих переговоров по Украине — ее членства в НАТО и возможных территориальных изменений.

"Обидно, что администрация Трампа сняла эти два важных пункта без необходимости. Я считаю, что это было опрометчиво и ошибочно", — сказал министр обороны ФРГ.

По его словам, такие вопросы должны обсуждаться исключительно за столом переговоров с участием Украины, а не решаться дистанционно без всяких уступок со стороны Кремля.

"Путин пока не сделал ни одного шага. Пока был только этот телефонный разговор. Очевидно, что администрация Трампа стремится к быстрому миру между Россией и Украиной. Очевидно, что звонок состоялся. Это хорошо. Но нам нужно прояснить — кто будет сидеть за столом переговоров? Кто обеспечит тот мир, на который мы надеемся? И в этом вопросе есть определенный прогресс. Президент США сказал, что Украина должна вести переговоры с Россией. Это хорошо, но этого недостаточно. Речь идет не только о мире в Украине, но и о стабильности во всей Европе. Поэтому мы, европейцы, также должны быть за столом переговоров", — добавил Писториус.

Он также подчеркнул, что без США Европа не гарантирует мир, поэтому странам НАТО нужны реформы для увеличения оборонных расходов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мирное соглашение о завершении войны в Украине не будет означать конец угроз со стороны Кремля.

А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры с РФ будут непростыми, поскольку все захотят выйти победителями после окончания войны.