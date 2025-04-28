Писториус заявил, что ФРГ будет оказывать Украине военную помощь, даже если США ее прекратят

В Германии сделали заявление касательно дальнейшей помощи Украине
Германия продолжит поддерживать Украину даже в случае прекращения помощи со стороны США. Поражение Киева в войне создало бы серьезную угрозу для безопасности НАТО.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире ARD.
Помощь от Германии
По словам Писториуса, Берлин будет оказывать помощь Украине. Такая позиция закреплена в коалиционном соглашении нового правительства.
"Если Украина падет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что он оккупирует Украину, даже если только на больших частях, то это будет максимальная угроза для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", — сказал он.
Министр обороны ФРГ добавил, что помощь Киеву — это не только проявление солидарности, но и стратегическая необходимость для мира в Европе.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус прокомментировал вопрос поставки крылатых ракет Taurus Украине. Также он заявил, что Трамп оставил Украину без рычагов давления на РФ.
Читайте Новини.LIVE!