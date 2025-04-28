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В Германии сделали заявление касательно дальнейшей помощи Украине

28 апреля 2025 17:46
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Писториус заявил, что ФРГ будет оказывать Украине военную помощь, даже если США ее прекратят
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Германия продолжит поддерживать Украину даже в случае прекращения помощи со стороны США. Поражение Киева в войне создало бы серьезную угрозу для безопасности НАТО.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире ARD.

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По словам Писториуса, Берлин будет оказывать помощь Украине. Такая позиция закреплена в коалиционном соглашении нового правительства.

"Если Украина падет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что он оккупирует Украину, даже если только на больших частях, то это будет максимальная угроза для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", — сказал он.

Министр обороны ФРГ добавил, что помощь Киеву — это не только проявление солидарности, но и стратегическая необходимость для мира в Европе.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус прокомментировал вопрос поставки крылатых ракет Taurus Украине. Также он заявил, что Трамп оставил Украину без рычагов давления на РФ.

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