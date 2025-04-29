За період президентства Трампа Україні не виділили ні копійки, — Кицак

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

З моменту початку другої каденції президента США Дональда Трампа Україна не отримала жодного нового фінансування з американського бюджету. Нині продовжується лише постачання залишкової допомоги, яка була закладена ще адміністрацією Джо Байдена.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 29 квітня.

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Нардеп наголосив, що питання підтримки України напряму залежатиме від голосування за новий федеральний бюджет США. Якщо у ньому буде хоч одна позиція, яка стосуватиметься України, це стане важливим сигналом і дозволить зняти напруження навколо нинішньої позиції Вашингтона.

"Визначальним фактором найближчим часом стане голосування за новий федеральний бюджет. Цей процес розпочнеться вже незабаром. Якщо у проєкті бюджету буде бодай одна позиція, що прямо чи опосередковано стосуватиметься України, це матиме для нас величезне значення. Такий сигнал дозволить спростувати інформаційні кампанії та інсинуації, які систематично ведуться проти України, зокрема у контексті позиції Трампа", — пояснив Кицак.

Нардеп також розкритикував Трампа за публічні заяви, які, на його думку, демонструють підтримку Росії.

"Нас непокоїть, що в публічних заявах він часто озвучує меседжі, які виглядають як підтримка Росії. Складається враження, що Трамп займає бік агресора, а не жертви. Хоча логічно було б очікувати протилежного — адже Сполучені Штати досі вважаються світовим лідером, країною №1 за потужністю та захистом демократичних цінностей", — сказав він.

Окремо політик зазначив, що наразі у Конгресі США немає повної двопалатної підтримки допомоги Україні, а республіканці змушені концентруватися на внутрішніх політичних питаннях — зокрема, можливому імпічменті самого Трампа.

"Проте нині ми спостерігаємо тривожну тенденцію: США демонструють небезпечне загравання з режимами, які у світі сприймаються як авторитарні чи агресивні. І яскравим прикладом цього є демонстративне загравання з Путіним", — підсумував Кицак.

Раніше ми писали, що Україна і США домовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини.

Також ми повідомляли, Україна має повні звіти про військові витрати, які оплачувались за допомогою фінансових надходжень із США.