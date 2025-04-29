За период президентства Трампа Украине не выделили ни копейки, — Кицак

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

С момента начала второй каденции президента США Дональда Трампа Украина не получила ни одного нового финансирования из американского бюджета. Сейчас продолжаются поставки остатков помощи, которая была заложена еще администрацией Джо Байдена.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире Вечір.LIVE во вторник, 29 апреля.

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Нардеп отметил, что вопрос поддержки Украины напрямую будет зависеть от голосования за новый федеральный бюджет США. Если в нем будет хоть одна позиция, которая будет касаться Украины, это станет важным сигналом и позволит снять напряжение вокруг нынешней позиции Вашингтона.

"Определяющим фактором в ближайшее время станет голосование за новый федеральный бюджет. Этот процесс начнется уже вскоре. Если в проекте бюджета будет хотя бы одна позиция, которая прямо или косвенно будет касаться Украины, это будет иметь для нас огромное значение. Такой сигнал позволит опровергнуть информационные кампании и инсинуации, которые систематически ведутся против Украины, в частности, в контексте позиции Трампа", — пояснил Кицак.

Нардеп также раскритиковал Трампа за публичные заявления, которые, по его мнению, демонстрируют поддержку России.

"Нас беспокоит, что в публичных заявлениях он часто озвучивает месседжи, которые выглядят как поддержка России. Создается впечатление, что Трамп занимает сторону агрессора, а не жертвы. Хотя логично было бы ожидать обратного — ведь Соединенные Штаты до сих пор считаются мировым лидером, страной №1 по мощности и защите демократических ценностей", — сказал он.

Отдельно политик отметил, что сейчас в Конгрессе США нет полной двухпалатной поддержки помощи Украине, а республиканцы вынуждены концентрироваться на внутренних политических вопросах — в частности, возможном импичменте самого Трампа.

"Однако сейчас мы наблюдаем тревожную тенденцию: США демонстрируют опасное заигрывание с режимами, которые в мире воспринимаются как авторитарные или агрессивные. И ярким примером этого является демонстративное заигрывание с Путиным", — подытожил Кицак.

Ранее мы писали, что Украина и США договорились, что уже оказанная помощь не будет засчитываться в соглашении о полезных ископаемых.

Также мы сообщали, Украина имеет полные отчеты о военных расходах, которые оплачивались с помощью финансовых поступлений из США.