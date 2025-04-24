Зеленський назвав суму військової допомоги від США

Володимир Зеленський. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський назвав суму, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, Сполучені Штати Америки надали Україні. Так, Київ отримав підтримку у сфері безпеки та оборони на суму близько 105 мільярдів доларів.

Про це сказав український лідер в інтерв’ю американському журналісту та засновнику медіаплатформи Daily Wire Бену Шапіро.

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За його словами, така підтримка була і залишається предметом ретельних перевірок з боку американської сторони. Їхня мета — впевнитися, що вся допомога використовується за призначенням та розподіляється належним чином.

"Ми бачили на самому початку війни, що Росія намагалася підірвати підтримку і допомогу, яка надходила від Сполучених Штатів. Вони робили це через фейкові новини та інші інформаційні атаки", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що українська сторона з самого початку продемонструвала відкритість до співпраці та контролю: "Ми одразу сказали — ми відкриті, надсилайте інспекторів".

Президент також запевнив, що наразі немає жодних доказів щодо вивезення американської зброї за кордон, і це підтверджує прозорість і відповідальність, з якою Україна підходить до використання міжнародної допомоги.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у США. У фінансуванні допоможуть наші партнери.

Крім того, президент повідомив, що Україна надсилала США звіт про обстріли енергетики. Росія не зважає ні на які перемир'я.