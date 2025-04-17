Зеленський повідомив, що Україна надсилала США звіти про російські удари по енергетиці

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна надсилала детальний звіт Сполученим Штатам Америки кожен раз, коли російські окупанти завдавали ударів по енергетиці.

Про це український лідер повідомив на брифінгу у четвер, 17 квітня.

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"Я вважаю, що те, що вони (росіяни, — ред.) наобіцяли США про нас, не відповідає дійсності, оскільки вони, навіть те припинення вогню, яке вони пообіцяли, яке ми не приймали, хоча знову ж таки, ми були готові до будь-якої конструкції, але навіть те вони ж самі порушили. Вони самі щось запропонували і самі ж порушили", — розповів Зеленський.

За його словами, про кожен обстріл української енергетики передавали детальний звіт для США.

Україна також бачила документ від Росії, який та направила до Вашингтона, звинувачуючи Київ у нібито ударах по енергетичній інфраструктурі РФ.

Зеленський зазначив, що кількість снарядів та дронів, випущених по Україні, не зменшилася.

Нагадаємо, глава держави розповів, що 17 квітня окупанти здійснили наступ у напрямку Покровська, однак зазнали значних втрат.

Також Зеленський заявив, що Україна готова підтримувати всеосяжне припинення вогню, однак РФ готує нові атаки.