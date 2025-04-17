Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський повторив, що Україна готова підтримати зупинку вогню arrow

Зеленський повторив, що Україна готова підтримати зупинку вогню

17 квітня 2025 19:22
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський повторив, що Україна готова підтримати зупинку вогню
Термінова новина
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримувати всеосяжне припинення вогню. Однак, за його словами, Росія зацікавлена зробити декілька хвиль наступів.

Про це повідомив український лідер у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець на брифінгу у четвер, 17 квітня.

Реклама
Читайте також:

Україна готова підтримувати всеосяжне припинення вогню

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський війна Україна Росія наступ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама