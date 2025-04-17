Зеленський повторив, що Україна готова підтримати зупинку вогню
17 квітня 2025 19:22
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримувати всеосяжне припинення вогню. Однак, за його словами, Росія зацікавлена зробити декілька хвиль наступів.
Про це повідомив український лідер у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець на брифінгу у четвер, 17 квітня.
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