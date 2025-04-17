Зеленский заявил, что Украина поддерживает прекращение огня, а Россия готовит новые наступления

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддерживать всеобъемлющее прекращение огня. Однако, по его словам, Россия заинтересована сделать еще несколько волн наступлений.

Об этом украинский лидер сообщил в ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец на брифинге в четверг, 17 апреля.

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Украина готова поддерживать всеобъемлющее прекращение огня

Глава государства отметил, что целью российских оккупантов является захват как можно больше квадратных километров территории. Таким образом, противник пытается получить более сильные позиции на переговорах.

"Чем ближе Трамп будет к серьезным санкциям и шагам в отношении россиян, как минимум из-за того, что они не поддерживают позицию всеобъемлющего прекращения огня, тем мы все будем ближе к прекращению огня", — добавил Зеленский.

Напомним, 17 апреля оккупанты пошли в наступление в направлении Покровска, однако к этому были готовы воины ВСУ. Враг понес существенные потери.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия получает оружие от Китая. Противник использует его в войне против Украины.