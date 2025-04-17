Зеленский сообщил, что Украина присылала США отчеты о российских ударах по энергетике

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина присылала детальный отчет Соединенным Штатам Америки каждый раз, когда российские оккупанты наносили удары по энергетике.

Об этом украинский лидер сообщил на брифинге в четверг, 17 апреля.

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"Я считаю, что то, что они (россияне, — ред.) наобещали США о нас, не соответствует действительности, поскольку они, даже то прекращение огня, которое они пообещали, которое мы не принимали, хотя опять же, мы были готовы к любой конструкции, но даже то они же сами нарушили. Они сами что-то предложили и сами же нарушили", — рассказал Зеленский.

По его словам, о каждом обстреле украинской энергетики передавали подробный отчет для США.

Украина также видела документ от России, который та направила в Вашингтон, обвиняя Киев в якобы ударах по энергетической инфраструктуре РФ.

Зеленский отметил, что количество снарядов и дронов, выпущенных по Украине, не уменьшилось.

Напомним, глава государства рассказал, что 17 апреля оккупанты совершили наступление в направлении Покровска, однако понесли значительные потери.

Также Зеленский заявил, что Украина готова поддерживать всеобъемлющее прекращение огня, однако РФ готовит новые атаки.