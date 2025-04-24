Зеленский назвал сумму военной помощи от США
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму, которую с начала полномасштабного вторжения России, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине. Так, Киев получил поддержку в сфере безопасности и обороны на сумму около 105 миллиардов долларов.
Об этом сказал украинский лидер в интервью американскому журналисту и основателю медиаплатформы Daily Wire Бену Шапиро.
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По его словам, такая поддержка была и остается предметом тщательных проверок со стороны американской стороны. Их цель — убедиться, что вся помощь используется по назначению и распределяется должным образом.
"Мы видели в самом начале войны, что Россия пыталась подорвать поддержку и помощь, которая поступала от Соединенных Штатов. Они делали это через фейковые новости и другие информационные атаки", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что украинская сторона с самого начала продемонстрировала открытость к сотрудничеству и контролю: "Мы сразу сказали — мы открыты, присылайте инспекторов".
Президент также заверил, что пока нет никаких доказательств по вывозу американского оружия за границу, и это подтверждает прозрачность и ответственность, с которой Украина подходит к использованию международной помощи.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова покупать системы ПВО у США. В финансировании помогут наши партнеры.
Кроме того, президент сообщил, что Украина присылала США отчет об обстрелах энергетики. Россия не считается ни на какие перемирия.
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