Зеленский назвал сумму военной помощи от США

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму, которую с начала полномасштабного вторжения России, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине. Так, Киев получил поддержку в сфере безопасности и обороны на сумму около 105 миллиардов долларов.

Об этом сказал украинский лидер в интервью американскому журналисту и основателю медиаплатформы Daily Wire Бену Шапиро.

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По его словам, такая поддержка была и остается предметом тщательных проверок со стороны американской стороны. Их цель — убедиться, что вся помощь используется по назначению и распределяется должным образом.

"Мы видели в самом начале войны, что Россия пыталась подорвать поддержку и помощь, которая поступала от Соединенных Штатов. Они делали это через фейковые новости и другие информационные атаки", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона с самого начала продемонстрировала открытость к сотрудничеству и контролю: "Мы сразу сказали — мы открыты, присылайте инспекторов".

Президент также заверил, что пока нет никаких доказательств по вывозу американского оружия за границу, и это подтверждает прозрачность и ответственность, с которой Украина подходит к использованию международной помощи.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова покупать системы ПВО у США. В финансировании помогут наши партнеры.

Кроме того, президент сообщил, что Украина присылала США отчет об обстрелах энергетики. Россия не считается ни на какие перемирия.