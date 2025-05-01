Люксембург виділив 10 млн євро на оборону України

Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес. Фото: скриншот

Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила про рішення уряду негайно виділити Україні 10 мільйонів євро на посилення обороноздатності. Люксембург також планує збільшити загальні витрати на оборону, значна частина яких у майбутньому буде спрямована саме на підтримку України.

Про це Юріко Бакес заявила під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Реклама

Читайте також:

Україна отримає фінансову допомогу від Люксембургу

"Сьогодні я дуже рада оголосити, що ми негайно надамо вам ще 10 млн. євро інвестицій у вашу оборону. Це надзвичайно важливо для нас, тому ми зараз в уряді також обговорюємо, як збільшити наші військові витрати, інвестиції в оборону, і я впевнена, що значна частина цього також буде спрямована в найближчому майбутньому на підтримку України", — сказала Юріко Бакес.

Вона додала, що цього року вперше в історії Люксембургу у держбюджеті з'явилася окрема стаття, присвячена Україні. За її словами, жодна інша держава світу не має такого статусу в фінансовому плануванні Люксембургу.

"Ми не маємо цього для жодної іншої країни, тому у нас є спеціальний бюджетний рядок для військової допомоги Україні, який був заповнений на 80 млн євро", — повідомила міністерка.

Крім того, ще 10 мільйонів євро Люксембург направить до фонду енергетичної підтримки України. Кошти спрямують на нагальні потреби енергетичного сектору — зокрема, на закупівлю обладнання, пального, а також на відновлення та модернізацію інфраструктури.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився, чи буде Україна отримувати військову допомогу у разі поразки. Також 11 квітня стало відомо, що Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні.

А Президент України Володимир Зеленський назвав суму військової допомоги, яку Україна отримала від США. Натомість народний депутат Богдан Кицак заявив, що з моменту інавгурації Дональда Трампа Україна не отримала ні цента допомоги від США.