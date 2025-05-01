Люксембург виділив 10 млн євро на оборону України

Міністерка оборони Люксембургу анонсувала нову допомогу Україні
Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила про рішення уряду негайно виділити Україні 10 мільйонів євро на посилення обороноздатності. Люксембург також планує збільшити загальні витрати на оборону, значна частина яких у майбутньому буде спрямована саме на підтримку України.
Про це Юріко Бакес заявила під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.
Україна отримає фінансову допомогу від Люксембургу
"Сьогодні я дуже рада оголосити, що ми негайно надамо вам ще 10 млн. євро інвестицій у вашу оборону. Це надзвичайно важливо для нас, тому ми зараз в уряді також обговорюємо, як збільшити наші військові витрати, інвестиції в оборону, і я впевнена, що значна частина цього також буде спрямована в найближчому майбутньому на підтримку України", — сказала Юріко Бакес.
Вона додала, що цього року вперше в історії Люксембургу у держбюджеті з'явилася окрема стаття, присвячена Україні. За її словами, жодна інша держава світу не має такого статусу в фінансовому плануванні Люксембургу.
"Ми не маємо цього для жодної іншої країни, тому у нас є спеціальний бюджетний рядок для військової допомоги Україні, який був заповнений на 80 млн євро", — повідомила міністерка.
Крім того, ще 10 мільйонів євро Люксембург направить до фонду енергетичної підтримки України. Кошти спрямують на нагальні потреби енергетичного сектору — зокрема, на закупівлю обладнання, пального, а також на відновлення та модернізацію інфраструктури.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився, чи буде Україна отримувати військову допомогу у разі поразки. Також 11 квітня стало відомо, що Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні.
А Президент України Володимир Зеленський назвав суму військової допомоги, яку Україна отримала від США. Натомість народний депутат Богдан Кицак заявив, що з моменту інавгурації Дональда Трампа Україна не отримала ні цента допомоги від США.
Читайте Новини.LIVE!