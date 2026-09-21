Разминирование в 20-километровой зоне фронта приостановили из-за атак дронов РФ

Минэкономики: разминирование в 20 км от фронта остановили из-за дронов
Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный заявил, что проведение любых гуманитарных работ по разминированию территории в 20-километровой зоне вдоль линии фронта в настоящее время полностью приостановлено. Причиной тому являются постоянные атаки российских дронов.
Об этом Игорь Безкаравайный сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Наша справа".
Разминирование в 20-километровой прифронтовой зоне
В условиях массового применения беспилотников проведение операций по разминированию создает для специалистов чрезвычайно высокий риск.
"В этой 20-километровой зоне летают FPV, летают на оптоволокне, летают на радиосвязи — там летает все. И там нет смысла проводить гуманитарное разминирование даже по той причине, что группы саперов будут постоянно подвергаться атакам", — отметил Безкаравайный.
В то же время на участках, где риск для работников ниже, работы по разминированию и подготовке земли к посевной кампании будут продолжаться, несмотря на регулярное падение обломков сбитых воздушных целей.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Безкаравайного, в Украине планируют создать специальный реестр, в котором можно будет проверить информацию о минной опасности конкретного земельного участка или наличие документа о его разминировании.
Также Безкаравайный сообщал, что Украина уже делится с другими государствами собственными наработками в сфере разминирования. Одним из наиболее технологически сложных этапов является определение территорий, которые могут представлять минную опасность.