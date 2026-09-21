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Головна Новини дня Мінекономіки: розмінування у 20 км від фронту зупинили через дрони

Мінекономіки: розмінування у 20 км від фронту зупинили через дрони

Ua ru
21 вересня 2026 17:31
Ексклюзив
Розмінування у 20-кілометровій зоні фронту зупинили через атаки дронів РФ
Розмінування. Фото: ДСНС

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний заявив, що проведення будь-яких гуманітарних робіт із розмінування території у 20-кілометровій зоні вздовж лінії фронту наразі повністю зупинено. Причиною є постійні атаки російських дронів.

Про це Ігор Безкаравайний сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Наша справа".

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Розмінування у 20-кілометровій прифронтовій зоні

За умов масового застосування безпілотників проведення операцій із розмінування створює для фахівців надзвичайно високий ризик.

"Ця 20-кілометрова зона, там літають FPV, літають на оптоволокні, літають на радіозвʼязку, там літає все. І там робити сенс гуманітарного розмінування немає навіть з тієї причини, що групи саперів будуть постійно піддаватися атакам", — зазначив Безкаравайний.

Водночас на ділянках, де ризик для працівників нижчий, роботи з розмінування та підготовки землі до посівної кампанії триватимуть, попри регулярне падіння уламків збитих повітряних цілей.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Безкаравайного, в Україні планують створити спеціальний реєстр, у якому можна буде перевірити інформацію про мінну небезпеку конкретної земельної ділянки або наявність документа про її розмінування.

Також Безкаравайний повідомляв, що Україна вже ділиться з іншими державами власними напрацюваннями у сфері розмінування. Одним із найбільш технологічно складних етапів є визначення територій, які можуть становити мінну небезпеку. 

Мінекономіки війна Україна розмінування Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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