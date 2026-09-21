Гуманитарное разминирование: Игорь Безкаравайный о реестре участков

Саперы извлекают из земли неразорвавшийся снаряд. Фото: ГСЧС Украины

Японские разработчики дронов и правительство Сирии консультируются с Украиной по вопросам опыта гуманитарного разминирования территорий. В то же время для украинских граждан готовится специальный реестр, где по кадастровому номеру можно будет узнать о минной опасности на конкретном участке или о наличии сертификата.

Об этом эксклюзивно рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный в интервью журналистке Новини.LIVE Диане Лановец.

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Реестр заминированных территорий по кадастровому номеру

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, ветеран Игорь Безкаравайный в интервью журналистке Диане Лановец рассказал о финансировании гуманитарного разминирования, работе саперов и масштабах загрязнения украинских земель. В частности, государство работает над созданием специального цифрового инструмента, который позволит гражданам отслеживать информацию о своих участках. По словам чиновника, это будет единая правительственная база данных с высоким уровнем детализации, которая будет доходить до кадастрового номера.

"Например, владелец этого кадастра сможет зайти в систему и увидеть, что происходит с его участком. Находился ли он в зоне, подвергшейся воздействию войны. Проводилось ли там обследование. Установлена ли в результате обследования опасность. Имеется ли в результате разминирования сертификат, подтверждающий, что эта опасность устранена", — пояснил Безкаравайный.

Интерес Сирии и индивидуальный подход к разминированию

Украинские наработки в сфере противоминной деятельности уже привлекают внимание других государств. Безкаравайный рассказал, что ведется активный диалог с Сирией. Представители этой страны обращаются за советами, анализируют ошибки и изучают, как именно работает отечественная система.

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"И вот о чём мы постоянно говорим с ними: о том, что им не стоит копировать украинскую систему. Им нужно строить свою собственную", — подчеркнул заместитель министра.

Он подчеркнул, что единого «золотого стандарта» для управления гуманитарным разминированием просто не существует. Каждое государство имеет уникальные культурные особенности и свой контекст, поэтому система противоминной деятельности должна формироваться индивидуально для каждой страны, будь то Украина, Сирия, Хорватия, Азербайджан, Колумбия или Камбоджа.

Японские технологии и украинская экспертиза

Помимо правительственных контактов, взаимодействие происходит и на уровне бизнеса. По словам чиновника, технологические компании из Японии, специализирующиеся на разработке датчиков и беспилотников, на постоянной основе проводят консультации с украинскими предприятиями.

Японских разработчиков интересует опыт украинских специалистов, которые непосредственно создают или применяют новейшие технологии для поиска взрывоопасных предметов.

Новини.LIVE также сообщили, что Игорь Безкоровайный пояснил, что на прифронтовых участках ситуация с заминированием сейчас гораздо тяжелее, чем в первые годы большой войны. Война стала более технологичной, а вот способы обезвреживания боеприпасов почти не изменились за последние десятилетия. Единственное, где технологии действительно сделали шаг вперед, — это сканирование и обнаружение опасности, и здесь Украина уже активно делится опытом с международными партнерами.

Потребность в очистке земли остается колоссальной, особенно для аграриев. Фермеры уже направили около 300 обращений с просьбой проверить поля, но большинство из них застряло из-за правил оплаты, поскольку по программе сложно получить деньги авансом. К тому же нередко случается так, что уже очищенные площади вновь засыпает обломками от недавних обстрелов и сбитых беспилотников.

Финансовая поддержка от партнеров уже превышает годовой мировой бюджет на разминирование до 2022 года, но даже этих средств крайне недостаточно для наших масштабов. Помимо денег, проблемой остается бюрократия: вопросами земли сейчас занимаются 16 различных ведомств, что затягивает процессы. Чтобы устранить путаницу, парламент планирует принять закон и создать единый центр, который будет руководить всем гуманитарным разминированием в стране.