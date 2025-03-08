Туск остро отреагировал на усиление атак РФ на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Российские войска этой и прошлой ночью совершили атаку на Украину, используя дроны и ракеты. Пострадали энергетические объекты и другая инфраструктура.

На усиление атак РФ отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск в X в субботу, 8 марта.

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Реакция Туска на атаки по Украине

"Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Еще одна трагическая ночь в Украине", — написал Туск.

Скриншот поста Туска

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп приостановил обмен разведданными с Украиной, с этим будет помогать Европа.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон допускает возможность размещения западных миротворцев в Украине после завершения войны.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает странам НАТО применить к Украине действие статьи 5.