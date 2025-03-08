У розвідці ФРН попередили Європу про ризики після війни в Україні

Голова розвідки Німеччини Бруно Каль. Фото: DW

Очільник розвідки Німеччини Бруно Каль вважає, що Росія може спробувати "випробувати" колективні гарантії безпеки НАТО. На його думку, це станеться, коли війна в Україні завершиться.

Про це Каль заявив в інтерв'ю DW.

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За словами голови розвідки ФРН, завершення війни в Україні може збільшити ймовірність "агресивних кроків" з боку Росії. Вони будуть спрямовані на перевірку єдності західних країн, зокрема, чи задіють вони п'яту статтю НАТО.

Водночас Каль вважає, що у разі завершення війни в Україні до 2029-2030 року Росія може стати ще серйознішою загрозою для Європи й зосередить свої сили проти інших держав. Таким чином, РФ може використовувати війну в Україні для "переорієнтації" своєї агресії.

Він зазначив, що Росія намагається повернути світовий порядок 90-х років минулого століття, бо тоді її сфера впливу розширювалась на Захід, внаслідок чого США мали намір вивести свої війська з країн Європи.

Зазначимо, що стаття 5 НАТО передбачає, що напад на одну з країн-учасниць Альянсу розглядається як напад на всі держави НАТО, що зобов'язує їх надати взаємну допомогу. Але оскільки Україна наразі не є членом НАТО, це потребує детального обговорення та уточненні умов її реалізації.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала застосувати дію цієї статті до України навіть попри те, що країна не є членом НАТО.

А ЄС під час саміту в Брюсселі зобов'язався надати Україні нову допомогу на 15 мільярдів євро.