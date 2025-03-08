В разведке ФРГ предупредили Европу о рисках после войны в Украине

В немецкой разведке назвали угрозы для Европы со стороны РФ
Глава разведки Германии Бруно Каль считает, что Россия может попытаться "испытать" коллективные гарантии безопасности НАТО. По его мнению, это произойдет, когда война в Украине завершится.
Об этом Каль заявил в интервью DW.
Что будет после завершения войны в Украине
По словам главы разведки ФРГ, завершение войны в Украине может увеличить вероятность "агрессивных шагов" со стороны России. Они будут направлены на проверку единства западных стран, в частности, задействуют ли они пятую статью НАТО.
В то же время Каль считает, что в случае завершения войны в Украине к 2029-2030 году Россия может стать еще более серьезной угрозой для Европы и сосредоточит свои силы против других государств. Таким образом, РФ может использовать войну в Украине для "переориентации" своей агрессии.
Он отметил, что Россия пытается вернуть мировой порядок 90-х годов прошлого века, потому что тогда ее сфера влияния расширялась на Запад, в результате чего США намеревались вывести свои войска из стран Европы.
Отметим, что статья 5 НАТО предусматривает, что нападение на одну из стран-участниц Альянса рассматривается как нападение на все государства НАТО, что обязывает их оказать взаимную помощь. Но поскольку Украина пока не является членом НАТО, это требует детального обсуждения и уточнения условий ее реализации.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила применить действие этой статьи к Украине даже несмотря на то, что страна не является членом НАТО.
А ЕС во время саммита в Брюсселе обязался предоставить Украине новую помощь на 15 миллиардов евро.
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