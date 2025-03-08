В разведке ФРГ предупредили Европу о рисках после войны в Украине

Глава разведки Германии Бруно Каль. Фото: DW

Глава разведки Германии Бруно Каль считает, что Россия может попытаться "испытать" коллективные гарантии безопасности НАТО. По его мнению, это произойдет, когда война в Украине завершится.

Об этом Каль заявил в интервью DW.

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По словам главы разведки ФРГ, завершение войны в Украине может увеличить вероятность "агрессивных шагов" со стороны России. Они будут направлены на проверку единства западных стран, в частности, задействуют ли они пятую статью НАТО.

В то же время Каль считает, что в случае завершения войны в Украине к 2029-2030 году Россия может стать еще более серьезной угрозой для Европы и сосредоточит свои силы против других государств. Таким образом, РФ может использовать войну в Украине для "переориентации" своей агрессии.

Он отметил, что Россия пытается вернуть мировой порядок 90-х годов прошлого века, потому что тогда ее сфера влияния расширялась на Запад, в результате чего США намеревались вывести свои войска из стран Европы.

Отметим, что статья 5 НАТО предусматривает, что нападение на одну из стран-участниц Альянса рассматривается как нападение на все государства НАТО, что обязывает их оказать взаимную помощь. Но поскольку Украина пока не является членом НАТО, это требует детального обсуждения и уточнения условий ее реализации.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила применить действие этой статьи к Украине даже несмотря на то, что страна не является членом НАТО.

А ЕС во время саммита в Брюсселе обязался предоставить Украине новую помощь на 15 миллиардов евро.