У МЗС заявили про переговори з Італією про застосування статті НАТО

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити на Україну дію п'ятої статті НАТО без офіційного членства. Водночас Міністерство закордонних справ України веде переговори з Італією щодо цього.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 7 березня.

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"Ми вітаємо цю заяву як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій і гарантування взагалі безпеки та миру для України. Мені здається, важливо, що цю дискусію розширюємо на різні елементи", — сказав Тихий.

За його словами, наразі лунають різні ідеї, серед яких залучення повітряного компонента в гарантуванні безпеки та миру в Україні після завершення війни. Також йдеться про поширення статті 5, що запропонувала прем'єр Італії Мелоні.

"Це все частина ширшої дискусії, яку ми вітаємо. Те що стосується конкретно пропозиції, ми перебуваємо на зв'язку з італійськими партнерами для того, щоб з'ясувати конкретику. У нас станом на зараз пролунала загальна ідея, і ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі", — додав речник МЗС.

Що відомо про ініціативу Мелоні

Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 Північноатлантичного договору на Україну без надання їй повноправного членства в НАТО. На думку очільниці уряду Італії, це забезпечить стабільну та ефективну безпеку для України.

Зазначимо, що стаття 5 передбачає, що напад на одну з країн-учасниць Альянсу розглядається як напад на всі держави НАТО, що зобов'язує їх надати взаємну допомогу. Але оскільки Україна наразі не є членом НАТО, ця потребує детального обговорення та уточненні умов її реалізації.

Нагадаємо, українська енергосистема отримає 13 мільйонів євро від Італії. На початку березня між країнами була підписана відповідна угода.

А під час саміту в Брюсселі ЄС зобов'язався надати Україні нову допомогу на 15 мільярдів євро.