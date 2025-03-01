Італія виділить 13 мільйонів євро на енергетику України

Підписання угоди. Фото: Міненерго

Італія продовжує підтримку енергетичного сектору України, підписавши угоду про внесок у розмірі 13 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Документ був підписаний Надзвичайним і Повноважним послом Італії в Україні Карло Формозою за участю заступника міністра енергетики України Романа Андарака.

Про це повідомили на сайті Міністерства енергетики України.

Читайте також:

Україні передали кошти для підтримки енергетики

Роман Андарак подякував італійському уряду за фінансову допомогу, яка сприятиме відновленню енергетичної інфраструктури. За його словами, ці кошти допоможуть закупити необхідне обладнання та зміцнити стійкість енергосистеми країни в умовах постійних атак з боку Росії.

"Ми дякуємо Італії за підтримку відновлення українського енергосектору. Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках", — зазначив Роман Андарак.

Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Його мета – залучення міжнародних донорів для фінансування відновлення української енергетичної інфраструктури.

На сьогодні загальні зобов’язання партнерів щодо внесків до Фонду перевищують 1 мільярд євро. Серед донорів – понад 30 країн, зокрема держави-члени ЄС, Велика Британія, США, а також міжнародні та регіональні організації.

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, у ЗМІ з'явилась публікація, що Держдеп США нібито наказав припинити дію програми підтримки та допомоги українській енергосистемі.

Днями генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що США погодились збільшити обсяги військової допомоги Україні.