США та союзники збільшать військову допомогу Україні, — Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки погодилися збільшити військову допомогу Україні. Вони посилять підтримку нашої держави спільно із союзниками.

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте в соцмережі X у четвер, 27 лютого.

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Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом генсек НАТО заявив, що Штати разом із партнерами збільшать військову допомогу для України.

"США і НАТО стають сильнішими. Союзники по НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про значне збільшення. Україні Альянс готує ще мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки", — написав Рютте.

Повідомлення Марка Рютте. Фото: скриншот

Нагадаємо, у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти РФ. Він заявив, що тиск на Росію необхідно значно посилити.

Також Президент України Володимир Зеленський повідомив про ще один пакет допомоги від партнерів. Незабаром Україна отримає його від Швеції.