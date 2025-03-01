Италия выделит 13 миллионов евро на энергетику Украины

Энергосистема Украины получит новое финансирование от Италии
Италия продолжает поддержку энергетического сектора Украины, подписав соглашение о взносе в размере 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Документ был подписан Чрезвычайным и Полномочным послом Италии в Украине Карло Формозой при участии заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака.
Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Украины.
Украине передали средства для поддержки энергетики
Роман Андарак поблагодарил итальянское правительство за финансовую помощь, которая будет способствовать восстановлению энергетической инфраструктуры. По его словам, эти средства помогут закупить необходимое оборудование и укрепить устойчивость энергосистемы страны в условиях постоянных атак со стороны России.
"Мы благодарим Италию за поддержку восстановления украинского энергосектора. Эта помощь позволит закупить необходимое оборудование и усилить устойчивость украинской энергосистемы в условиях, когда враг беспощадно атакует энергообъекты, а украинские энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное, чтобы украинцы имели свет и тепло в своих домах", — отметил Роман Андарак.
Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Его цель — привлечение международных доноров для финансирования восстановления украинской энергетической инфраструктуры.
На сегодня общие обязательства партнеров по взносам в Фонд превышают 1 миллиард евро. Среди доноров — более 30 стран, в частности государства-члены ЕС, Великобритания, США, а также международные и региональные организации.
Напомним, вчера, 28 февраля, в СМИ появилась публикация, что Госдеп США якобы приказал прекратить действие программы поддержки и помощи украинской энергосистеме.
На днях генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что США согласились увеличить объемы военной помощи Украине.
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