Италия выделит 13 миллионов евро на энергетику Украины

Подписание соглашения. Фото: Минэнерго

Италия продолжает поддержку энергетического сектора Украины, подписав соглашение о взносе в размере 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Документ был подписан Чрезвычайным и Полномочным послом Италии в Украине Карло Формозой при участии заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака.

Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Украины.

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Роман Андарак поблагодарил итальянское правительство за финансовую помощь, которая будет способствовать восстановлению энергетической инфраструктуры. По его словам, эти средства помогут закупить необходимое оборудование и укрепить устойчивость энергосистемы страны в условиях постоянных атак со стороны России.

"Мы благодарим Италию за поддержку восстановления украинского энергосектора. Эта помощь позволит закупить необходимое оборудование и усилить устойчивость украинской энергосистемы в условиях, когда враг беспощадно атакует энергообъекты, а украинские энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное, чтобы украинцы имели свет и тепло в своих домах", — отметил Роман Андарак.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Его цель — привлечение международных доноров для финансирования восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

На сегодня общие обязательства партнеров по взносам в Фонд превышают 1 миллиард евро. Среди доноров — более 30 стран, в частности государства-члены ЕС, Великобритания, США, а также международные и региональные организации.

Напомним, вчера, 28 февраля, в СМИ появилась публикация, что Госдеп США якобы приказал прекратить действие программы поддержки и помощи украинской энергосистеме.

На днях генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что США согласились увеличить объемы военной помощи Украине.