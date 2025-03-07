В МИД заявили о переговорах с Италией о применении статьи НАТО

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: скриншот из видео

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину действие пятой статьи НАТО без официального членства. В то же время Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с Италией по этому поводу.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 7 марта.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

"Мы приветствуем это заявление, как часть дискуссии о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности и обеспечения вообще безопасности и мира для Украины. Мне кажется, важно, что эту дискуссию расширяем на различные элементы", — сказал Тихий.

По его словам, сейчас звучат разные идеи, среди которых привлечение воздушного компонента в обеспечении безопасности и мира в Украине после завершения войны. Также речь идет о распространении статьи 5, что предложила премьер Италии Мелони.

"Это все часть более широкой дискуссии, которую мы приветствуем. То что касается конкретно предложения мы находимся на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику. У нас по состоянию на сейчас прозвучала общая идея, и мы хотим понять, что именно имеется в виду", — добавил представитель МИД.

Что известно об инициативе Мелони

Мелони предложила распространить действие статьи 5 Североатлантического договора на Украину без предоставления ей полноправного членства в НАТО. По мнению главы правительства Италии, это обеспечит стабильную и эффективную безопасность для Украины.

Отметим, что статья 5 предусматривает, что нападение на одну из стран-участниц Альянса рассматривается как нападение на все государства НАТО, что обязывает их оказать взаимную помощь. Но поскольку Украина пока не является членом НАТО, эта требует детального обсуждения и уточнения условий ее реализации.

Напомним, украинская энергосистема получит 13 миллионов евро от Италии. В начале марта между странами было подписано соответствующее соглашение.

А во время саммита в Брюсселе ЕС обязался предоставить Украине новую помощь на 15 миллиардов евро.