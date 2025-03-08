Туск гостро відреагував на посилення атак РФ на Україну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Російські війська цієї та минулої ночі здійснили атаку на Україну, використовуючи дрони та ракети. Постраждали енергетичні об'єкти та інша інфраструктура.

На посилення атак РФ відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в X у суботу, 8 березня.

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Реакція Туска на атаки по Україні

"Ось що відбувається, коли хтось умиротворяє варварів. Більше бомб, більше агресії, більше жертв. Ще одна трагічна ніч в Україні", — написав Туск.

Скриншот допису Туска

Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп призупинив обмін розвідданими з Україною, з цим буде допомагати Європа.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон припускає можливість розміщення західних миротворців в Україні після завершення війни.

А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пропонує країнам НАТО застосувати до України дію статті 5.