Туск гостро відреагував на посилення атак РФ на Україну

Масовані атаки на Україну — Туск пояснив, чому РФ не зупиняється
Російські війська цієї та минулої ночі здійснили атаку на Україну, використовуючи дрони та ракети. Постраждали енергетичні об'єкти та інша інфраструктура.
На посилення атак РФ відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в X у суботу, 8 березня.
Реакція Туска на атаки по Україні
"Ось що відбувається, коли хтось умиротворяє варварів. Більше бомб, більше агресії, більше жертв. Ще одна трагічна ніч в Україні", — написав Туск.
Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп призупинив обмін розвідданими з Україною, з цим буде допомагати Європа.
Крім того, президент Франції Емманюель Макрон припускає можливість розміщення західних миротворців в Україні після завершення війни.
А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пропонує країнам НАТО застосувати до України дію статті 5.
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