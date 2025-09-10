Видео
Маск пожертвует на муралы памяти убитой украинки — какая сумма

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:14
Убийство Ирины Заруцкой - Маск выделит средства на муралы для украинки
Илон Маск. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Американский предприниматель Илон Маск объявил о намерении пожертвовать деньги на проект создания стенописи с портретом украинки Ирины Заруцкой, которая погибла в США. Он хочет внести 1 миллион долларов. —

Об этом он сообщил в X в среду, 10 сентября.

Пост Маска. Фото: скриншот

В честь убитой украинки создадут муралы

Ирландский предприниматель Эоган Маккейб, генеральный директор компании Intercom, предложил идею создания стенописей в знаковых местах американских городов.

Он также объявил о выделении грантов по 10 тысяч долларов на каждый рисунок, общая сумма которых составляет 500 тысяч долларов.

Маск отреагировал на предложение, отметив: "Я внесу 1 миллион долларов".

Напомним, 22 августа в Северной Каролине напали на беженку из Украины. 23-летняя девушка получила ножевые ранения и скончалась на месте.

Сейчас президент США Дональд Трамп требует строгого наказания для убийцы украинки Ирины Заруцкой. А именно смертной казни.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
