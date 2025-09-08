Видео
Убийство украинки в США — сын Трампа сделал скандальное заявление

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:07
Убийство Ирины Заруцкой в США — сын Трампа оскандалился заявлением
Дональд Джон Трамп-младший. Фото: Bloomberg

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал пользователей в соцсетях, которые ставят на фото в своих профилях украинский флаг. Он заявил, что все "они молчат" об убийстве украинки в Америке Ирины Заруцкой.

Об этом он написал в своем Х 8 сентября.

Реакция сына Трампа на убийство украинки в США

Сын Дональда Трампа сделал скандальное заявление в соцсетях. Он назвал людей, которые ставят украинский флаг себе в профиль в знак солидарности с Киевом, "клоунами".

"Удивительно, но все клоуны с украинскими флагами в биографиях также молчат по этому поводу", — написал Дональд Трамп младший.

Таким комментарием он ответил на сообщение Лиз Уилер, которая показала статистику по результатам поиска на запрос "Ирина Заруцкая" на сайте New York Times. Там не было сообщений об убийстве украинки. В то же время поиск показал тысячи новостей о Джордже Флойде — убитом полицейскими чернокожем мужчине, чья смерть вызвала массовые протесты в США.

null
Скриншот сообщения Дональда Трампа младшего

Напомним, 22 августа в Северной Каролине напали на беженку из Украины. 23-летняя девушка получила ножевые ранения и скончалась на месте.

Дональд Трамп отреагировал на трагическую гибель украинской беженки Ирины Заруцкой. Он назвал этот инцидент "ужасным".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
